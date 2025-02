Ilfattoquotidiano.it - Van Basten operato di nuovo alla caviglia: “Lo sport fa bene per la mente e il fisico, ma ho capito che bisogna stari attenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Oggi sto, non sento tanto dolore, ho parlato con il dottore e ha detto che è andato tutto molto. Non è stata un’operazione molto pesante”. Marco Vanè statodestra. L’intervento, effettuato ieri presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal medico olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della, è stato realizzato per aumentare la mobilità dell’articolazione e trattare il dolore costante derivante da una lunga condizione traumatica pregressa. Il noto calciatore ha sempre sofferto per la fragilità di questa parte del suo corpo, come lui stesso racconta nella sua autobiografia intitolata, appunto, Marco Van. Fragile.“Ho scelto la Casa di Cura San Rossore di Pisa grazie al prof. Van Dijk, il mio ortopedico di fiducia, che mi ha suggerito questa struttura dove tutto è organizzato molto