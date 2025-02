Sport.quotidiano.net - Vaiano, sbarca il grande padel con Momo Gonzalez e Miguelito Lamperti

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Prato), 6 febbraio 2025 - Lo sport senz'altro più in auge in questo momento è ile venerdi 7 febbraio, nel pomeriggio, con esibizione alle 18 al Circolo Tennis esaranno protagonisti sulla "pista" valbisentina due campioni di questa disciplina. Lo spagnolo Jeronimo "attualmente numero 13 della classifica mondiale e protagonista della finale a dicembre del Master del Premierin coppia con il suo compagno Jon Sanz. Insieme a lui ci sarà una delle figure storiche delmondiale l'argentinoMiguel, 44 anni, con all'attivo sei finali del WorldTour ma uno dei giocatori più amati dagli appassionati per la sua carica agonistica e la capacità di coinvolgere il pubblico e ancora competitivo ad alto livello, "Sarà un pomeriggio unico per gli appassionati e per chi avrà l'occasione di giocare con loro - spiega Alberto Fenzi, presidente del Ctp- noi abbiamo una scuola diimportante e il movimento sta crescendo con giocatori di ottimo livello.