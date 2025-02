Lanotiziagiornale.it - “Va rispettato il diritto d’asilo”. Bruxelles gela l’Italia sull’Albania

Lo schiaffo dial Governo Meloni sull’obbligo del rispetto deleuropeo nei confronti dei migranti trasferiti in Albania è arrivato ieri, proprio mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, stava difendendo il piano del governo (già costato circa un miliardo di euro), rispondendo durante il Question Time a un’interrogazione in merito ai due centri di Gjadër e Schengjin.Brunner: “Il protocollo Italia-Albania non deve compromettere il sistema europeo comune di asilo”Ed è un messaggio chiarissimo quello fatto recapitare dal Commissario agli Interni, Magnus Brunner, a Meloni. Il commissario, rispondendo ad un’interrogazione degli eurodeputati del Pd, Avs e M5s, sull’attuazione del protocollo Italia-Albania, ha detto: “Questo non deve compromettere il sistema europeo comune di asilo o incidere negativamente sulle norme comuni dell’Ue.