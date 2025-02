It.insideover.com - USAID, altro che aiuto allo sviluppo: milioni per destabilizzare governi e manipolare media

Leggi su It.insideover.com

Smantellamento di– L’amministrazione Trump ha deciso di azzerare l’e assoggettarla al Dipartimento di Stato, rivelando il suo ruolo ben oltre gli aiuti umanitari.Influenza su elezioni straniere –ha finanziato condi dollari ONG politiche per interferire nelle elezioni in Paesi come Georgia e Ucraina, sollevando accuse di ingerenza.Sprechi e finanziamenti controversi – L’agenzia ha destinato fondi a progetti discutibili, come spettacoli DEI, ONG legate a terroristi e il sostegno alla coltivazione di oppio in Afghanistan.Braccio operativo della politica estera USA – Secondo Mike Benz,opera in tandem con CIA e NED pere promuovere politiche favorevoli agli Stati Uniti.Impatto sulla stampa ucraina – La sospensione dei fondiha messo in crisi iindipendenti in Ucraina, con il 59% dei giornalisti che teme la chiusura senza nuovi finanziamenti.