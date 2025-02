Unlimitednews.it - Usa, Trump vieta ai transgender di partecipare a competizioni femminili

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donaldha firmato un ordine esecutivo per impedire alle personedi prendere parte ad eventi sportivi riservati alle donne. Un provvedimento che rappresenta un cambio di rotta in merito alle modalità con cui il governo federale entra in merito ai diritti della categoria. “Sotto la mia amministrazione difenderemo l’orgogliosa tradizione delle atlete e non permetteremo agli uomini di picchiare, ferire e imbrogliare le nostre donne e le nostre ragazze – ha affermatonel corso di una cerimonia alla Casa Bianca -. Da ora in poi gli sportsaranno solo per donne. Gli uomini che affermavano di essere delle donne hanno rubato più di 3500 vittorie”. Nel suo interventoha anche fatto riferimento a Imane Khelif, pugile algerina che un anno fa conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi: “Nessuno può dimenticare che alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno fu un pugile a rubare la vittoria ad una donna.