Ilgiornale.it - Usa, trasferiti i primi migranti a Guantanamo: prosegue il piano di Trump

Leggi su Ilgiornale.it

Il governo degli Stati Uniti si sta muovendo per concretizzare l'ordine di: quello di trasformare le strutture della base navale diBay in un centro di detenzione per accogliere iirregolari presenti negli Usa