Usa | Navi americane gratis attraverso Panama Ma l’Autorità del Canale smentisce

Ledel governo degli Stati Uniti non dovranno più pagare le tariffe di transito neldi, secondo quanto annunciato dal Dipartimento di Stato Usa. Tuttavia,deldiha smentito la notizia, affermando di non aver apportato modifiche alle tariffe.Leggi anche:si ribella a Trump: “Ogni metro quadrato delè nostro, non accettiamo interferenze”Scontro tra Usa esulIn un post su X, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che il governo diha acconsentito a esentare legovernativedal pagamento dei pedaggi, con un risparmio stimato di milioni di dollari all’anno per gli Stati Uniti.La replica non si è fatta attendere. Sempre su X,deldi, responsabile della gestione delle tariffe di transito, ha chiarito di non aver approvato alcun cambiamento e ha ribadito la disponibilità a un confronto con le autorità statunitensi sul passaggio delleda guerra Usa.