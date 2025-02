Lapresse.it - Usa, la spettacolare demolizione di un ponte in Minnesota

Sono spettacolari le immagini delladi unvicino a Mankato, in. La struttura era stata gravemente danneggiate dalle inondazioni che avevano colpito lo Stato americano lo scorso anno. In un post su Facebook, i funzionari della Contea di Blue Earth hanno dichiarato che sono stati utilizzati esplosivi per distruggere le travi deldella County Road 9. Il video mostra le esplosioni sincronizzate seguite da nubi nere e beige mentre enormi sezioni delprecipitano nel fiume ghiacciato sottostante.