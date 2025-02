Lapresse.it - Usa, in migliaia ad Austin contro Trump: “Difendiamo la democrazia”

di manifestanti si sono radunati mercoledì in diverse città degli Stati Uniti per protestarele prime azioni dell’amministrazione, denunciando tutto, dalla stretta sull’immigrazione voluta dal presidente al ritiro dei diritti per le persone transgender, fino a una proposta per il trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia di Gaza. Adin centinaia hanno manifestato intorno intorno al Campidoglio dello Stato, sventolando cartelli e intonando slogan come “Questa è la.”Le proteste sono il risultato di un movimento organizzato online con gli hashtag #buildtheresistance e #50501, che rappresentano 50 proteste, 50 stati, un solo giorno. Siti web e account sui social media hanno lanciato appelli all’azione con messaggi come “rifiutiamo il fascismo” e “la nostra