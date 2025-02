Lapresse.it - Usa: giudice blocca piano Trump per taglio forza lavoro federale

Washington (Usa), 6 feb. (LaPresse) – Unha temporaneamenteto ildell’Amministrazioneper ridurre drasticamente ladel governo. IlGeorge O’Toole ha sospeso la scadenza prevista per la fine della giornata di oggi, secondo la quale i dipendenti federali avrebbero dovuto decidere se accettare una buonuscita di otto mesi di stipendio in cambio di dimissioni volontarie, o rischiare il licenziamento. Ilè sospeso fino alla prossima udienza, fissata per lunedì alle 14 (le 20 in Italia).