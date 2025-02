Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 6/02/25

Ma voi ci avete fatto caso al fatto che oggi a un certo punto ladiè tornata indietro con un montaggio pacchiano che manco io coi miei compagni di classe quando montavamo i video della gita, vero?Cioè, teoricamente ladi oggi sarebbe dovuta partire da dove eravamo rimasti, e quindi dal trono di Francesca Sorrentino, ma la SacraReda ha deciso di tagliuzzare tutto, tagliare la sua parte, e poi piazzarla a finetra la televendita delle poltrone reclinabili e la pubblicità dello yogurt per la stitichezza.Scelta curiosa, sicuramente, resta da capire se sia stata fatta per ragioni di ascolti (e quindi per evitare che la gente, mettendo su Canale 5 col pranzopanza, e puppandosi subito le lagne della Sorrentino, si piazzasse a guardarsi la Balivo in Rai) o se sia stata una vendetta della redazione suprema che ha voluto così punire chi ha osato rovinare l’ennesimo trono di questa stagione in cui alla fine abbiamo assistito solo ad una scelta normale su 4 troni coi quali si era partiti.