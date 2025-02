Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, il post scelta di Francesca e Gianluca: parla Gabriela Chieffo

Leggi su Anticipazionitv.it

ha voluto raccontare come staSorrentino dopo aver lasciato. Dopo settimane di dubbi, l’ex tronista ha deciso di uscire dal programma conCostantino. La decisione ha suscitato polemiche, tra cui la reazione del suo ex Manuel Maura. A fare chiarezza su come staci ha pensato, sua grande amica, che ha rilasciato dichiarazioni inedite a Lorenzo Pugnaloni., come stadopo la: le rivelazioni diha rassicurato i fan sulle condizioni emotive diSorrentino. “Lei adesso sta bene ed è serena, questo è l’importante. Sicuramente, leggere tutte queste critiche non fa piacere. Però, la conosco e so che è in grado di affrontarle”. Parole che confermano come l’ex tronista stia gestendo la situazione nonostante i giudizi negativi.