Uomini e Donne Gianluca Costantino interviene sui social dopo la scelta di Francesca Sorrentino | ecco cosa ha scritto

Nel corso dell’ultima registrazione di, a sorpresa, la tronistaha deciso di fare la suatrae Gianmarco Meo.La decisione della tronista è arrivata in seguito ad alcune segnalazioni sulla presenza di Gianmarco in un’agenzia di moda, dalla quale non poteva uscire pena il pagamento di una penale molto alta. Le sue parole però non hanno convintoche in un primo momento ha pensato di abbandonare il trono ed è uscita dallo studio., però, ha scelto di raggiungerla in camerino eaver parlato hanno deciso di rientrare. A quel punto la tronista ha eliminato Gianmarco e ha deciso di uscire dal programma insieme a(QUI le anticipazioni).Ladiperò non ha convinto appieno i fan del programma, che hanno percepito la decisione della tronista come obbligata dalle circostanze e non realmente sentita.