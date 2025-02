Movieplayer.it - Uomini e Donne, Francesca lascia con Gianluca. Ma l'ex Marcello: "Non era la Francesca che conosco io"

Leggi su Movieplayer.it

La tronista ha preso una decisione inaspettata,ndo il trono in compagnia diCostantino. Ma per qualcuno,sarebbe più interessato alla tv che aSorrentino. Colpo di scena a: come ricorderete, durante l'ultima registrazione del programma di Canale 5 infatti,Sorrentino ha abbandonato il trono ed è uscita insieme aCostantino. Ora arrivano i primi commenti, perché secondo qualcunonon sarebbe affatto sincero. Ma vediamo cosa è successo. La scelta diSorrentino e i dubbi dell'ex Manuel Dopo aver avuto molti dubbi su Gianmarco Meo, la tronistaSorrentino ha preso una decisione che hato di stucco molti, rinunciando al trono e uscendo dal dating show insieme al corteggiatoreCostantino.