Lanazione.it - Università e aziende. I big mettono in palio 30 stage per manager

Leggi su Lanazione.it

Mondo dell’e mondo del lavoro si incontrano per formare al meglio i futuri, amministratori e professionisti di grandi realtà pubbliche e private. Nei giorni scorsi gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo della Scuola di Economia e Management dell’Ateneo fiorentino hanno avuto modo di conoscere e confrontarsi con i rappresentanti di 13 partner tra imprese, banche e studi professionali: ABC Capital Partners, Addenda Auditing & Consulting, Banca Cambiano, Centro Studi Enti Locali, Ernst&Young, KPMG, La Marzocco, LCI Italy, Marchesi Frescobaldi, Sistini Grossi e Partners, Studio Gagliano e Associati, Studio Vignoli e Uniaudit. In una giornata le studentesse e gli studenti hanno fatto colloqui con i referenti dei partner del corso di laurea, chea disposizione oltre 30