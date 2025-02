Lanazione.it - Università di Siena, i precari si ribellano. Nasce il coordinamento: “Basta con i tagli”

, 6 febbraio 2025 – Lesenesi non accettano in silenzio iimposti dal Governo. Il 28 febbraio il neonato CPU didelato Universitario) ha organizzato un’assemblea pubblica nell’aula magna di Fieravecchia per cercare soluzioni. Il Governo ha imposto uno di 8,1 milioni ad Unisi – il che ha provocato il blocco delle assunzioni e delle prese di servizio per tutto il 2025 – e di circa 450.000 euro per UniStraSi. Questo solo per l’anno corrente, ma sono previsti altriper il 2026/27. Tutto questo è accompagnato dalla riforma del pre-ruolo, ovvero la moltiplicazione delle figuree che stanno tra la laurea e l’accesso al ruolo di docente, allungando la già difficile carriera accademica. Contro tutto ciò isenesi hanno deciso di organizzarsi nel CPU: “E’ una realtà plurale – dice Vincenzo Spagnolo (o Unisi) – in cui tutte le visioni sono unite da un obiettivo comune: resistere allo smantellamento dell’pubblica”.