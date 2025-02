Forlitoday.it - Unieuro-Udine, domenica pomeriggio chiusa via Punta di Ferro per la gestione dell'ordine pubblico

Leggi su Forlitoday.it

Per esigenze di, in occasionea partitaForlì - Apudialle 18, la Questura di Forlì ha disposto la chiusura di viadinel tratto di strada compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi, a partire dalle 17. Chi avesse accesso.