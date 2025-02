Puntomagazine.it - UNICEF/OMS/UNFPA: più di 230 milioni di ragazze e donne hanno subito mutilazioni genitali femminili

Leggi su Puntomagazine.it

Giornata internazionale di tolleranza zero per le: le agenzie delle Nazioni Unite 6 febbraio 2025 – “La mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani che infligge alle bambine e alleprofonde cicatrici fisiche, emotive e psicologiche che durano tutta la vita. Questa pratica dannosa colpisce oggi più di 230di. Si stima che altri 27dipotrebbero subire questa violazione dei loro diritti e della loro dignità entro il 2030 se non si interviene.Oggi, nella Giornata internazionale di tolleranza zero per le, e in risposta al tema “Accelerare il passo: Rafforzare le alleanze e costruire movimenti per porre fine alle“, l’, l’e l’OMS riaffermano il loro impegno a lavorare insieme ai paesi e alle comunità per porre fine a questa pratica dannosa, una volta per tutte.