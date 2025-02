Quotidiano.net - Unghie blu, il significato della Blue Nail Theory che impazza su TikTok

Tra le tendenze che, negli ultimi tempi, hanno attirato molta attenzione suc'è la. Secondo i suoi sostenitori, le donne impegnate in una relazione seria tenderebbero a scegliere inconsapevolmente questa sfumatura. Non solo: pare che il blu sia il colore preferito anche da molti uomini, come rivelano diversi video virali in cui vari fidanzati e mariti dichiarano di apprezzare particolarmente questa scelta per ledelle loro compagne. Cinquanta sfumature di blu Secondo Leatrice Eiseman, direttrice del Pantone Color Institute, il blu è universalmente apprezzato da uomini e donne perché associato a ricordi positivi, come un cielo limpido o una giornata al mare. Le tonalità più richieste, anche per i prossimi mesi, spazieranno dal delicato azzurro polvere, perfetto per un'eleganza discreta, al vibrante blu cobalto, ideale per chi ama osare.