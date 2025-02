Lanazione.it - Un’app per difendersi da baby-gang, furti, aggressioni e rapine

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 6 febbraio 2025 – Una app per combattere lefra i teenagers. Si chiama Giovani Sicuri ed è il progetto del Corpo Guardie di Città per rispondere all’escalation diregistrate recentemente in città. Si tratta dilicazione che, in caso di pericolo, permette al giovane di inviare una richiesta di aiuto con lo smartphone alla centrale operativa del Corpo Guardie di Città. Gli operatori, grazie alle coordinate geografiche, garantiscono il tempestivo intervento di soccorso allertando le forze dell’ordine. “La usiamo da anni in versioni analoghe a supporto di anziani e donne per combattere la violenza di genere. Abbiamo deciso di riadattare l’applicazione per andare incontro alle esigenze dei giovani dopo aver ricevuto richieste di aiuto da parte di alcuni genitori”, spiega Mariano Bizzarri Ollandini, titolare del Corpo Guardie di Città.