Viterbotoday.it - Un’altra strana multa contro le squadre di volley viterbesi: stavolta tocca al Tuscania

Leggi su Viterbotoday.it

È iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Maury’s Com Cavinella Serie B dimaschile. Di fronte ad un Palazzetto dell’Olivo davvero gremito, la squadra ha superato in tre set un’ostica Armundia Virtus Roma guadagnando punti preziosi sulle dirette inseguitrici.