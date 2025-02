Ilrestodelcarlino.it - Unahotels come Cassius Clay. Studia come piazzare i colpi

Qualificata con largo anticipo alle Finale Eight di Coppa Italia, saldamente in zona playoff e in piena corsa anche nella Basketball Champions League. Il ruolino di marcia della Pallacanestro Reggiana, fino a questo momento, merita solo applausi. Gli sforzi prodotti, infatti, hanno portato a risultati che adesso potranno anche permettere alla truppa di Priftis di fare qualche ‘calcolo’ per cercare di gestire le forze in un periodo che si preannuncia tanto importante quanto denso di impegni. Il riferimento è soprattutto al campionato, dove i biancorossi – attualmente al settimo posto con 22 punti – hanno sei lunghezze di vantaggio sulla nona posizione, attualmente occupata da Treviso che ha lo stesso bottino della Reyer Venezia (16 per entrambe), ma le è davanti in virtù degli scontri diretti.