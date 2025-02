Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … la Torres 1987-88 di Gianfranco Zola e gli infuocati derby di Sardegna con il Cagliari

Leggi su Glieroidelcalcio.com

La-88 die glidicon ilQuesta settimana condivido una bellissimasarda. Si tratta di una rarissimadelladella stagione/88.LaA differenza della precedenteda trasferta pubblicata un paio di anni fa, questa è una bellissimain lanetta a manica corta ed è la prima divisa, o meglio, una delle varie versioni di primausata daiini in quella stagione. La vediamo indosso a quello che fu uno dei calciatori simbolo di quella squadra, il giovane ma già talentuosoda Oliena. Laè straordinaria: rossa con una larga banda e due sottili strisce blu orizzontali. Anche il colletto è blu scuro esattamente come la banda centrale e dello stesso colore è il numero, bellissimo in panno, cucito sul retro della