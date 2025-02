Sport.quotidiano.net - Una formazione obbligata. Adli resta il vero dilemma. Cataldi pronto a esserci. Comuzzo spinge alto Dodo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mai come stavolta c’è una attesa spasmodica per capire chi figurerà nella lista dei convocati che Raffaele Palladino emetterà questa mattina in vista del recupero contro l’Inter. Martedì l’allenatore, forse anche con una piccola dose di pretattica, aveva annunciato che per la sfida coi nerazzurri sarebbero stati appena quattordici i giocatori disponibili, in attesa di ricevere buone notizie da parte degli acciaccati. Buon nuove che, in realtà, almeno in parte sono arrivate:e Colpani figureranno sicuramente nell’elenco dei giocatori disponibili per oggi mentre qualche dubbio in piùattorno ad, che non sembra avere ancora smaltito i problemi alla caviglia accusati in settimana. Non solo: in virtù di quello ch si annuncia un centrocampo ridotto all’osso (i tre mediani comprati nella finestra invernale, Folorunsho, Fagioli e Ndour, non potranno infatti giocare), è anche probabile che l’ex Lazio stringa i denti e scenda in campo dal 1’, all’interno della classica linea a due che dovrebbe essere completata da Mandragora.