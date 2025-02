Sport.quotidiano.net - Una Corona di gioia per il Pontedera: "Bene il gol, felice di sentire la fiducia"

La riconferma, contro il Pineto, della formazione che nel turno precedente aveva sbaragliato Arezzo alla fine si è rivelata una scelta azzeccata da parte di Leonardo Menichini. Non solo perché ilha vinto (3-2) ma perché tra i marcatori c’è anche Giacomo, che il lunedì precedente era stato chiamato in causa vista l’assenza per squalifica di Italeng. Nel dopo-partita l’attaccante figlio d’arte (il babbo è l’ex bomber Giorgio, ndr) ha commentato così il match: "E’ stata una partita difficile, però siamo stati bravi a rimanere concentrati sul campo e a ribaltare già nel primo tempo lo svantaggio iniziale. Certo, avremmo anche potuto e dovuto chiuderla, ma valo stesso. Meritiamo questa vittoria perché abbiamo sofferto e lottato, e questi tre punti sono importanti.