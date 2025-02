Lanazione.it - Un webinar per orientare nelle corrette scelte del percorso universitario

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Unperdel. L’incontro on-line, a partecipazione gratuita, è in programma alle 18.00 di venerdì 7 febbraio ed è rivolto a genitori e ragazzi agli ultimi anni delle scuole superiori con la finalità di generare consapevolezza verso le implicazioni di una delle decisioni più delicate e più importanti nella vita di ogni studente. Questa iniziativa, dal titolo “Orientarsi perché: motivazione, senso e significato”, è promossa dall’ISVUMI - Istituto Sviluppo Umano Integrale e nasce per offrire un’opportunità di formazione e di educazione in cui le famiglie potranno confrontarsi con professionisti in ambito pedagogico e psicologico per condividere dubbi, per procedere verso una scelta responsabile e per ridurre i margini di errore nell’orientamento