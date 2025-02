Un viaggio in Giappone a Roma | la ricca biblioteca dell’Istituto Giapponese

Leggi su Funweek.it

Lo sapevate che nel cuore dic’è l’Istitutose di Cultura – sito in via Antonio Gramsci 74 – che ospita unastraordinaria che rappresenta un vero e proprio tesoro per gli appassionati del paese del Sol Levante?Si tratta di una istituzione culturale unica nel suo genere, un punto di riferimento per chiunque desideri approfondire la conoscenza della cultura nipponica pur restando in Italia. Ma cosa raccoglie questa, avamposto di creatività rivolta a tutti coloro che – per motivi di studio, ricerca, approfondimento o di semplice passione – vogliono avvicinarsi alin tutte le sue numerose forme e in tutti gli aspetti? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.LEGGI ANCHE: – L’incantevole giardino orientale a: un’oasi di pace in cittàUn legame storico tra Italia e: lase di Cultura aAndiamo con ordine e partiamo dal principio.