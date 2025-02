Lanazione.it - Un Twiga al Piazzale Michelangelo. Mister Santanchè in trattative per il Flò

Firenze, 6 febbraio 2025 – Ilpotrebbe sbarcare a Firenze. Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno e socio in affari della ministra del Turismo Daniela Santanché, è infatti intenzionato a investire una cifra considerevole nel capoluogo toscano. Dopo aver venduto le quote del noto e lussuoso stabilimento balneare del Forte all’amico Flavio Briatore (che a sua volta ha ceduto la proprietà alla famiglia Del Vecchio), e aver investito a Cortina nel ristorante El Camineto, ora Kunz sarebbe pronto a sbarcare nella città del Rinascimento con un progetto davvero ambizioso: trasformare il Flo’, storica discoteca estiva del, con vista mozzafiato, nelFirenze. Da mesi (almeno sei) Kunz d’Asburgo sarebbe in contatto con la proprietà del locale, che appartiene alla famiglia Cardini, leader nel settore turistico a livello mondiale e con l'interesse per la sostenibilità.