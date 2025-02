Movieplayer.it - Un tipo imprevedibile 2, Netflix svela il ritorno di Ben Stiller sul set con un teaser

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la sua partecipazione al film originale del 1996,è tornato nei panni di Hal l'infermiere anche per il prossimo sequelha condiviso una nuova anticipazione da Unndo anche ilsul set di Ben, che nel film originale interpretava il cattivissimo infermiere Hal. Lo streamer ha condiviso un video dietro le quinte che mostra anche i golfisti professionisti che faranno un cameo nel prossimo sequel che continuerà la storia del giocatore di hockey non professionista diventato una star del golf con un tiro da 400 yard: il protagonista Happy Gilmore interpretato nuovamente da Adam Sandler. I camei dei golfisti includono Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas e Will Zalatoris, che .