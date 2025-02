Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di Offida raccontato dalle cartoline

Undiattraverso le, un modo per preservare la memoria del passato e l’identità culturale. Sabato prossimo, alle 11.30, nelle sale espositive del Polo Museale Palazzo De Castellotti, ad, verrà inaugurata la mostra diantiche appartenute al maestro Emilio Portelli. Un evento che permette di riscoprire la storia e le tradizioni diattraverso oltre centod’epoca. Questa esposizione, organizzata per la prima volta nel 2003, a pochi anni dalla scomparsa del maestro, torna a essere accessibile al pubblico con nuove proposte espositive. La riproposizione della mostra è resa possibile grazie al progetto ‘Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19", promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.