Ilrestodelcarlino.it - Un podcast su Reggio. Storia, arte e cultura: "Così facciamo conoscere il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emilia si racconta in un modo tutto nuovo, accompagnando cittadini e turisti in un viaggio alla scoperta dei luoghi cittadini e non. È questo l’obiettivo di ’Emilia:’, il nuovopromosso dal Comune in collaborazione con Loquis, piattaforma gratuita di travel. Un’esperienza sonora coinvolgente che, attraverso 40 episodi, svela le meraviglie della città, intrecciando racconti, curiosità e dettagli nascosti. Il progetto si integra con la segnaletica turistica già presente, trasformando ogni passeggiata in un percorso immersivo tra le navate del Duomo, gli affreschi della Basilica della Madonna della Ghiara e i vicoli più suggestivi del centro storico. Disponibile su desktop e app, ilsfrutta la geolocalizzazione, permettendo di ascoltare i contenuti in tempo reale mentre si esplorano i luoghi narrati.