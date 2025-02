Lanazione.it - Un passo verso il futuro. Ecco il sito del Comune. Servizi a portata di click

È online il nuovoweb del. Totalmente riammodernato potenziato, il portale dell’ente è stato rifatto da zero: nuova interfaccia e nuova struttura, esperienza utente nettamente migliorata ma soprattutto nuovionline che saranno fruibili dalla cittadinanza a colpo di. Tra questi, da annoverare la possibilità di richiedere le agevolazioni scolastiche per gli studenti, l’iscrizione al trasporto scolastico e alla mensa, l’iscrizione ai nidi, la pubblicazione di matrimonio e tanti altri, che raggiungono quota 37. L’investimento è stato promosso dall’amministrazione grazie ad un bando Pnrr da 281mila euro. "Gli investimenti sulla digitalizzazione non finiscono qui – si legge in una nota dell’amministrazione –; grazie alle opportunità del Pnrr, l’amministrazione sta realizzando una serie di ulteriori interventi nell’ottica di ammodernare ile allinearlo con gli standard richiesti dall’età contemporanea in diversi settori, in particolare quelli rivolti al rapporto con il cittadino e alla facilitazione di pratiche e accesso ai