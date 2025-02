Tpi.it - Un passo dal cielo 8: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Leggi su Tpi.it

Undal8: leStasera, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Undal8, l’ottava stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, interrompe il matrimonio di sua madre Rosa e del patrigno Mario. Il rapitore potrebbe essere Lucio, ex militare, nonché padre biologico del bambino e grande amore di Rosa. L’uomo, presunto morto in Siria anni prima, è riuscito a tornare a casa, intenzionato a riprendersi la sua famiglia.Durante le ricerche incessanti del bambino, Manuela e Nathan (Rossetti) rischiano la vita, mentre Vincenzo si ritrova a dover affrontare il più inaspettato rivale in amore: un ballerino di tango argentino, che sembra poter interessare a sua moglie Carolina (Iansiti).