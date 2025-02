Davidemaggio.it - Un Passo dal Cielo 8: anticipazioni ultima puntata di giovedì 20 febbraio 2025

© US RaiEnrico Ianniello e Giusy Buscemi tornano ad interpretare i fratelli Vincenzo e Manuela Nappi, ormai entrambi protagonisti di Undal8. Nelle nuove sei prime serate lui dovrà fare i conti con dei grossi cambiamenti nel privato, mentre lei dovrà fare chiarezza sul suo rapporto con Nathan (Marco Rossetti), il tutto mentre si approcciano alle new entry e indagano a più non posso tra gli splendidi monti di San Vito. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.Undal8:sesta eddi20La sparizione di ManuelaS8 – E6 La casa dei ricordi: Manuela sembra sparita nel nulla. Vincenzo sospetta immediatamente di Stephen. Intanto, il commissario è pronto a rischiare il tutto per tutto pur di tornare l’uomo che era e Paolino fa un gesto estremo per mettere alla prova l’amore di Lisa.