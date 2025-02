Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 anticipazioni ultima puntata del 20 febbraio 2025, la trama degli episodi 9-10

Undaldi giovedì 20Con la pausa di Sanremo, Undal8 tarderà il suo finale di stagione, sempre più atteso dai fan della serie tv di Rai 1. L’di Undal8 va in onda infatti non il prossimo giovedì 13(terza serata di Sanremo), ma bensì giovedì 20. Ecco ledell’di Undal8.Riassunto penTobia trova un cadavere vicino ad un torrente. Ben presto i nostri scoprono che proprio il ragazzo, insieme ai suoi amici, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti. Manuela e Nathan vivono un momento di crisi dovuto a un segreto che li allontana.