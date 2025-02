Lortica.it - Un momento ci siamo, un momento dopo non ci siamo più

Oggi tre persone non sono più tra noi. Due piloti di elicottero e Lorenzo Rovagnati. Quarantuno anni, sposato con Federica Sironi, padre di due figli e uno in arrivo, amministratore delegato e coerede, con il primogenito Ferruccio, dell’azienda di famiglia, ieri mattina, si è alzato dal letto. Forse, come i due piloti, ha bevuto un caffè, o magari no. Forse si è vestito con un gesto automatico o con cura, non mi è dato sapere. Forse ha fatto colazione, ha guardato il cellulare, ha risposto a qualche messaggio, controllato un appuntamento, scorrendo distrattamente la schermata delle notifiche.Forse ha fatto un programma per il giorno.Quel giorno, per lui, per loro, non è mai arrivato.L’elicottero su cui viaggiavano si è schiantato a Noceto, probabilmente per la nebbia, ieri alle 19.