Un impero dalle scarpe | la storia di Alessandro Rosano riservatissimo imprenditore toscano diventato miliardario

Pistoia, 6 febbraio 2025 - Ladiè un esempio di come un'idea semplice, unita a una strategia imprenditoriale vincente, possa trasformarsi in un successo globale. Un'imprenditorialità discreta ma efficace, che ha reso ununo degli uomini più ricchi d'Italia e un protagonista dell'industria della moda casual. La sua scelta di vendere Hey Dude si è rivelata lungimirante, considerando che oggi il settore della moda sta affrontando una forte crisi.figura tra i dieci nuovi miliardari italiani del 2024, al 60esimo posto della graduatoria nazionale di Forbes e al 71esimo su 2.781 nel mondo. Grazie alla vendita del brand alla multinazionale Crocs per la cifra astronomica di 2,5 miliardi di dollari,vanta oggi un patrimonio di circa 1,4 miliardi di dollari.