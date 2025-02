Ilrestodelcarlino.it - Un autodromo da 320 milioni . È l’indotto generato sul territorio

Un circuito da 320di euro. È la ricaduta in termini economici prodotta dagli eventi che sono stati ospitati dal Misano world circuit nel corso dei 290 giorni di attività durante il 2024. Ieri mattina in circuito Stefano Bonini di Trademark Italia ha presentato lo studio ‘Effetto MWC 2024’, il cui scopo è quello di misurare la ricaduta economica sulgenerata dal Misano World Circuit, prendendo in esame le manifestazioni sportive nel 2024, ed anche gli eventi motoristici aziendali e commerciali che si sono svolti negli spazi dell’. Gli eventi hannoun numero di presenze turistiche in aumento, con pernottamenti superiori a un milione e 285mila, considerando gli addetti ai lavori, operatori del settore, clientela commerciale, spettatori e accompagnatori. Il 90% delle presenze è stato assorbito dalle strutture ricettive della provincia di Rimini.