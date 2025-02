Ilrestodelcarlino.it - Un anno di abbonamento al podio. Cuore e determinazione pagano

L’associazione sportiva dilettantistica ‘Nuotando’ di Ronta conta anche, per il quarto, su un gruppo che partecipa ai campionati di nuoto sincronizzato. A guidare le atlete è Linda Amati: "Stiamo raggiungendo risultati importanti con crescente continuità - commenta – tanto che a partire da questa stagione abbiamo deciso di aggiungere al circuito Uisp quello legato alla Fin, la Federazione Italiana Nuoto, alzando dunque l’asticella delle sfide e arrivando a gareggiare in contesti più competitivi. Il nostro percorso indica che la strada è quella giusta: nella stagione ormai alle spalle ci siamo in effetti contraddistinte per essere andate praticamente sempre anelle gare Uisp e confermandoci su ottimi livelli anche in occasione della manciata di competizioni Fin alle quali abbiamo aderito.