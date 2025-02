Ilfattoquotidiano.it - Un anno alle Olimpiadi: e poi cosa rimarrà? Ormai vediamo il futuro come una discarica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi è il 6 febbraio. Data significativa nel conto alla rovescia dei Giochi Milano-Cortina 2026, perché, piaccia o no, tra unesatto si accenderà il braciere olimpico. Si è detto fino alla nausea di questo evento contestatissimo, giudicato inutile, costoso, ingombrante, problematico per l’ambiente. Ora la questione è in mano ai cantieri, i quali macinano lavoro a tutto regime per arrivare in tempo alla fatidica data: il 6 febbraio. E poi?E poidi queste? Il punto sta proprio lì:? In questa fase storica di transizione nella quale è sempre più importante sforzarsi di guardare alper non farci trovare impreparati, dovremmo buttarci su progettualità il più possibile elastiche, adattabiliesigenze che verre a probabili cambi di destinazione d’uso.