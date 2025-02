Ilgiorno.it - Un anno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Siamo pronti. Vogliamo rendere orgogliosi gli italiani, saranno i Giochi di tutti”

, 6 febbraio 2025 – Il countdown è ufficialmente iniziato. Al teatro Strehler diin scena l’evento “One year to go”, a undie dParalimpiadi invernali. Ad aprire l’appuntamento le parole di Thomas Bach, il presidente del Cio. Bach è sbarcato aieri, dove in serata ha posato, in piazzetta Reale, all’ombra della Madonnina, davanti al “Countdown Clock“ targato Omega, cronometrista ufficiale deiolimpici dal 1932, per inaugurare ufficialmente il conto alla rovescia che si concluderà il 6 febbraio, quando allo stadio di San Siro si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’evento a Cinque Cerchi. Bach: l’Italia è pronta “"Il nostro fondatore una volta disse che iolimpici sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede nel futuro.