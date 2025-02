Panorama.it - Un anno a Milano Cortina, l'Italia corre per evitare brutte figure

Thomas Bach, presidente del CIo, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo: "L'è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua storia olimpica". Ottimista, o forse solo consapevole di come dalle nostre parti si sia capaci di far quadrare i conti sempre anche di rincorsa. E, dunque, non c'è nessun motivo per allarmarsi a undal via dei Giochi invernali di2026, anche se dossier e questioni di politica sportiva invitino alla prudenza. "Il nostro obiettivo è che l'esca in modo meraviglioso agli occhi del mondo da questi Giochi e, quando si spegnerà l'ultima luce dall'evento, saremo sicuri che tutti sarmolto orgogliosi di essereni" si è sbilanciato Giovanni Malagò, numero uno del Coni che è motore e parte dei problemi. Perché, ad esempio, c'è lui ad accendere il count down degli ultimi 365 giorni di attesa per vedersi accedere il braciere olimpico nello stadio di San Siro (anch'esso pronto a farsi staccare la spina), ma non è per nulla scontato che sia allo stesso posto il 6 febbraio 2026.