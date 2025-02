Bergamonews.it - Un anno a Milano-Cortina 2026, Fontana: “L’anno più importante di sempre per la Lombardia”

Manca esattamente unall’inizio delle olimpiadi invernali di.Il presidente di Regione, Attilio, sul palco del Teatro Strehler diin occasione dell’evento “One year to go”, ha definito ilcome “l’piùdiper la”. “Siamo pronti – ha detto il presidente -. Una sfida che abbiamo fortemente voluto e che affronteremo in perfetto stile lombardo: lavoro, professionalità e concretezza”.Il 6 febbraioavril via le gare sportive, che terminerdomenica 22 febbraio: 16 discipline olimpiche, 18 venue di gara, 195 medaglie in palio e oltre 3.500 atleti provenienti da più di 90 Paesi nel mondo pronti a contendersi il podio. La rassegna sarà seguita dal 6 al 15 marzodai Giochi Paralimpici Invernali.“Cogliamo l’occasione di questa giornata – ha proseguito– per condividere con i nostri cittadini l’entusiasmo per la meravigliosa esperienza che sari Giochi olimpici, che dovrricordare per tutta la vita”.