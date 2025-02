Lanazione.it - Un aiuto per la ricerca del lavoro. Servizi sociali con i centri impiego

per l’fanno squadra per accompagnare nel mondo delle persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. In Valdinievole nasce Siil, ilo integrato inclusione e. Ieri mattina, la Società della Salute del territorio e l’articolazione dell’Agenzia regionale Toscana per l’competente su Lucca e Pistoia hanno firmato nella sala consiliare del Comune di Montecatini il protocollo che rende stabile l’esperienza, dopo alcuni mesi di sperimentazione. Siil è un’équipe multidisciplinare che nella Zona distretto elaborerà e seguirà percorsi personalizzati di inclusione e cittadinanza calibrati sulle esigenze e i particolari bisogni di persone già seguite dai. "L’obiettivo è la presa in carico unica e integrata con personale dedicato e basata sulla collaborazione tra ambito sociale e politiche del".