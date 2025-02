Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità sulle condizioni di Cambiaso, ufficiale la lista UEFA, ecco come sta Milik

– 5 febbraio 2025– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 5 febbraio 2025Infortuniosta l'attaccante della? Ha lasciato Torino e il suo recupero resta un'incognita:cosa sta succedendoOre 23:50 – Infortuniosta l'attaccante della? Gli ultimi aggiornamentisuee sul possibile recuperoTabellone Coppa Italia, il Bologna "aspetta"o Empoli: in finale la vincente di questa sfidaOre 23:00 – Tabellone Coppa Italia, il Bologna "aspetta"o Empoli:cambia dopo il quarto di finale tra Milan e Romaper la seconda fase della Champions League: fuori Alberto Costa! Chi entra e chi esce, l'elenco completo di Thiago MottaOre 18:20 –seconda fase Champions: fuori Alberto Costa! Chi entra e chi esce rispetto alla prima fase.