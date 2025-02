Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: domani la trasferta di Como, la conferenza di Thiago Motta e le probabili formazioni

Juventus News24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus.

– 6 febbraio 2025: le possibili scelte di Thiago Motta per la trasferta del Sinigaglia.

Ore 15.10 – Si va verso un'altra panchina per Dusan Vlahovic. A Como Thiago Motta punterà ancora su Kolo Muani, mentre a centrocampo torna la coppia Locatelli-Thuram.