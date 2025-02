Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivato a Guantanamo il primo gruppo di migranti clandestini considerati dalle autorità statunitensi ad alto rischio in attesa che questi individui potranno essere trasportati nei loro paesi di origine in un’altra destinazione appropriata intanto circondato da decine di linee Jr Trump ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo di evitare alle ragazze alle donne transgender di competere in squadre sportive che corrispondano alla loro identità di genere il presidente americano ha poi aperto l’accordo sul nucleare con l’iran dicendo che è meglio la pace che fare a pezzi il paese Il presidente però avvisato tirando non avranno mai l’atomica e li devi tramite di trasformare la striscia di Gaza in Riviera del medioriente ha scatenato la Sì quella di no da tutto il mondo nel frattempo in sintonia con la decisione annunciata giorni fa dalla Casa Bianca mi lei ha deciso di ritirare L’Argentina dallo MS Tina ancora banco la questione di darti il braccio di ferro con Pechino lo Us Postal service a per qualche ora ha bloccato la citazione di pacchi provenienti dalla Cina e Hong Kong poi il dietrofront contro con Panama dopo che Washington ha annunciato che le navi governative degli Stati Uniti potranno navigare gratuitamente nel canale la guerra in Medio Oriente tra Israele e hamas che coinvolge Libano Siria e rame giunta giorno 489 il piano per Gazza di Trump prevede il controllo americano della striscia per ricostruirne presidente americano ha sostenuto che la prima volta che il reinsediamento dei palestinesi sia permanente che riguardi tutti i cittadini di Gaza Trapani l’incontro con italiano alla Casa Bianca Ha ribadito infatti di essere convinto che l’Egitto Giordani altri paesi accetteranno di accogliere queste persone sul proprio territorio Garda sarà la fiera del medioriente l’abbiamo detto promesso annunciato un viaggio nella striscia quello delè stato il gennaio più caldo della storia con la temperatura media in superficie di 13,23 079 sopra la media del mese nel periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020 lo rivela il servizio meteo della Unione Europea copernicus gennaio è stato di 175 di sopra i livelli preindustriali ed è stato il diciottesimo degli ultimi 19 mesi nel Qual è la temperatura media superficiale è stata superiore un grado e mezzo dai livelli preindustriali la finanza pubblica il 3 febbraio ha stabilito che le convinzioni religiose o ideologiche dei genitori non possono prevalere sugli interessi del figlio a cominciare dal suo diritto a una crescita equilibrata la prima sezione civile della Suprema Corte si espressa così relativamente al caso di un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca che si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico è un eventuale tra gennaio 2022 la Notizia lo riporta Il Messaggero migliaia di medicinali sostanze dopanti sono stati sequestrati per un valore di oltre €2000000 nell’ambito di un operazione internazionale contro il doping portato all’arresto di 23 persone al 138 denunce l’azione coordinata in Italia dal comando Carabinieri per la tutela della Salute dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto le direttive di europol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra europei nonché diverse organizzazioni internazionali tra cui l’ufficio europeo antifrode è L’agenzia mondiale antidoping e noi per il momento ci fermiamo qua Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa