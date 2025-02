Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Rovagnati 41 anni ministratore delegato di erede con il fratello Ferruccio dell’omonimo salumificio industriale è morto insieme ai due piloti nello schianto di un elicottero avvenuto ieri sera intorno alle 19:20 luogo dell’incidente Castel Guelfo frazione di Noceto in provincia di Parma vicino la via Emilia nella proprietà di un Maniero medievale che appartiene alla famiglia Rovagnati la zona era avvolta da una fitta nebbia il ministro degli Affari Esteri Antonio tajani oggi in missione ad asciugare in Israele insieme al Ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini per partecipare alla cerimonia di accoglienza del carico di aiuti Donati dall’Italia al programma alimentare mondiale e i beni Destinati alla strisce nel quadro dell’iniziativa Food for Gaza si tratta preciso non ho la Farnesina di un carico di 15 camion e altre 15 tonnellate di beni di prima necessità tra cui taniche per la distribuzione dell’acqua e beni volti a contrastare l’impatto dell’inverno e voltiamo ancora pagine informative molto tecniche dettagliate per difendere l’azione del governo sul rilascio del torturatore libico al Mastri e molti attacchi espliciti duri alla corte penale internazionale che ha fatto un pasticcio frettolose a certi magistrati italiani che sono intervenuti in modo sciatto Questo è il caso al mattino informativa non avrebbe soddisfatto le opposizioni accanto a una nuova articolazione multipolare dell’equilibrio mondiale si riaffaccia con forza in contraddizione con essa il concetto di sfere di influenza l’ora di mani del ventesimo secolo che la mia generazione ha combattuto lo afferma Sergio Mattarella Presidente della Repubblica nel suo intervento all’Università di Marsiglia Sport più di finale Coppa Italia Milan menofinisce 3 a 1 Doppietta di Abraham D’Arby che poi tua Opel ex rossoneri in semifinale il Bologna strappano Vittoria contro la dea Bergamo con gol di Castro al trentacinquesimo della presa martedì 25 febbraio toccherà Inter Lazio il 26 Juventus Empoli è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa