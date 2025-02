Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le imbarcazioni governative degli Stati Uniti potranno navigare gratuitamente nel canale di Panama il dipartimento di stato americano su X sicura di sì e input alle forti pressioni del presidente Donald Trump insuccesso con risparmi di milioni di dollari all’anno per il governo l’autorità del Canale di Panama Nivea però deve rinunciare pedaggi per le navi del governo statunitense in un secco comunicato lente autonomo che amministra la via d’acqua per coreana sottolinea di avere il potere di stabilire pedaggi altre tariffe per l’attraversamento del canale e di non aver apportato alcune modifiche a tali tariffe via i palestinesi Gaza sarà una nuova era prenderemo il controllo della striscia Non escludo l’invio di truppe americane Questo è il piano annunciato da Donald Trump che secondo il Times ha scioccato persino i dirigenti più alti della Casa Bianca l’uscita secondo il quotidiano è stata una sorpresa anche per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che esulta cambierà la storia coro di no dal mondo arabo e dall’Europa gelo di Riad il piano rimettere la pietra tombale sul gli accordi di Abramo nessuna pace senza lo Stato palestinese protesta l’Unione europea e Londra breve le distanze in Italia Salvini Claudia il Tycoon no di tagliarmi no del Piano scioccante niente La Nazione palestineseè stato il più caldo della storia con una temperatura media in superficie di 13,23 gradi 0,79 il sopra la media di gennaio del periodo di riferimento che va dal 1991 al 2020 rivela il servizio meteo dell’Unione Europea copernicus gennaio è stato di 1,75 gradi sopra i livelli preindustriali ed è stato il diciottesimo mese di gli ultimi 19 mesi nel Qual è la temperatura media superficiale è stata superiore a 1,5 gradi dai livelli governo al contrattacco sul caso al master informatica in Parlamento dei ministri nord e piantedosi guardasigilli attacca corte penale internazionale e magistrati del resto senza domanda di estradizione io avvertito quando al massira già in resto non faccio i passacarte l’atto della CP era rullo pasticcio frettoloso dell’Aia richiederò con te certa magistratura chat non leggere carte volevano rallentare la riforma ci hanno contattati piantedosi esclude che al martedì siamo al parco Un interlocutore del governo per I migranti espulso per salvaguardare la sicurezza dello Stato Alta tensione con le opposizioni meloni K Nordio scandaloso dice Conte meloni manca di rispetto al paese il guardasigilli assolve un torturatore afferma schleiden Renzi meloni vile non è una lente di ferro ma l’omino di burro di Pinocchio forte con i deboli e deboli con i forti Noi stiamo ancora pagina Lorenzo ravagnati 41 anni erede del famoso per il prosciutto Gran Biscotto è morto a bordo di un elicottero precipitato ieri sera a Castelguelfo di Noceto in provincia di Parma altre due persone probabilmente i piloti sono rimasti vittime dello schianto avvenuto nella tenuta del castello di Castelguelfo che di proprietà della famiglia degli industriali dei salumi la procura di Parma coordina le indagini per ricostruire le cause dell’incidente che potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia forte in chiusura doppietta dell’ex Abraham gol di Joao Felix su assist di Venezia il Milan batte la3 1 San Siro è pronta la semifinale di Coppa Italia nel primo tempo 2 del centravanti britannico arrivato in prestito dei giallorossi poi la combinazione tra due attesissimi ne acquisti su da zero a corsa le distanze Domi a cui era stato preferito nel primo tempo Shop Bulldog a dire no allauna traversa divisibile primo tempo e il burro di magnam in semifinale possibile derby il Milan attende infatti la vincente di Inter Lazio del 25 febbraio e noi ci fermiamo per il momento Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa