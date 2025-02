Ufficialmente aperte le iscrizioni al Trofeo Lancia

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – Procede a passi spediti il ritorno dinel mondo dei rally. Il Regolamento Sportivo dell’attesissimo, attualmente in fase di approvazione finale da parte di ACI Sport, è da oggi disponibile al pubblico assieme al modulo di iscrizione al monomarca della Casa torinese dedicato alla nuova Ypsilon Rally4 HF, già consacrata best seller con oltre 80 unità vendute in soli tre mesi. Con un montepremi da capogiro, il cui valore tocca i 360 mila euro, ilsi preannuncia come uno dei più ricchi del panorama nazionale e offre la chance di conquistare un posto nella squadra ufficialeCorse HF nella prossima stagione del FIA ERC, se a vincere il titolo sarà un Under 35. I 6 rally in programma, spalmati su 5 appuntamenti, distribuiranno punti a tutti coloro che finiranno la gara con una scala che premia maggiormente i primi 20 concorrenti.